ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван помогающий похудеть продукт

12:14
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Он есть в каждом холодильнике

Испанский диетолог Айтор Санчес заявил, что яйца полезны людям, которые хотят избавиться от лишнего веса.  
Раскрыт рецепт похудения на 100 килограммов

По словам диетолога, яйца не обладают никакими жиросжигающими свойствами, просто в них много белка, поэтому ими можно надолго насытиться. 

"Таким образом снижается общее потребление калорий", - цитирует Санчеса РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia. 

Диетолог посоветовал есть яйца на завтрак, чтобы питательных веществ хватало организму на весь день.

На днях ученые из университета Копенгагена предсказали, что после пандемии COVID-19 мир ждет эпидемия ожирения. По их мнению, люди стали толстеть, в частности, из-за стресса, близости к холодильнику во время самоизоляции и снижения физической активности. 

"В постиндустриальных странах, к которым теперь относится и Россия, 20-25% населения имеет избыточный вес или ожирение", - отметил в разговоре с iz.ru Валентин Фадеев, заведующий кафедрой эндокринологии Института клинической медицины Сеченовского Университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Диета
Диета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.