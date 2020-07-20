Назван помогающий похудеть продукт

Он есть в каждом холодильнике

Испанский диетолог Айтор Санчес заявил, что яйца полезны людям, которые хотят избавиться от лишнего веса.

По словам диетолога, яйца не обладают никакими жиросжигающими свойствами, просто в них много белка, поэтому ими можно надолго насытиться.

"Таким образом снижается общее потребление калорий", - цитирует Санчеса РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia.

Диетолог посоветовал есть яйца на завтрак, чтобы питательных веществ хватало организму на весь день.

На днях ученые из университета Копенгагена предсказали, что после пандемии COVID-19 мир ждет эпидемия ожирения. По их мнению, люди стали толстеть, в частности, из-за стресса, близости к холодильнику во время самоизоляции и снижения физической активности.

"В постиндустриальных странах, к которым теперь относится и Россия, 20-25% населения имеет избыточный вес или ожирение", - отметил в разговоре с iz.ru Валентин Фадеев, заведующий кафедрой эндокринологии Института клинической медицины Сеченовского Университета.

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