В России планируют привить от коронавируса каждого третьего жителя

Это 40-50 миллионов человек

В России планируют вакцинировать от коронавируса до 50 миллионов человек, это почти каждый третий житель страны. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что отечественная вакцина от COVID-19, которую разрабатывает Институт имени Гамалеи, успешно прошла первую стадию клинических испытаний, вторая стадия завершится 3 августа. После этого в России начнется третья фаза испытаний. Кроме того, к тестированию подключатся еще несколько стран - Объединенные Арабские Эмираты, Турция и страны Африки.

"Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру", - сказал Дмитриев.

По его словам, массовое производство вакцин от COVID-19 начнется в августе и поможет остановить вторую волну пандемии. Слова Дмитриева приводит ТАСС.

Ранее об успешном завершении испытаний вакцины сообщили в Минобороны. В понедельник из госпиталя имени Бурденко выписана вторая группа добровольцев. Как сообщили в военном ведомстве, у всех выявлены антитела. При этом там подчеркнули: никаких побочных эффектов или жалоб на состояние здоровье нет.

Видео: добровольцы рассказали о чувствах перед вакцинацией

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