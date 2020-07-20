90-летнюю преподавательницу ВГИКа зарезали в квартире

Ее обнаружила сиделка

Доцента Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Иду Шур нашли мертвой в ее квартире на Кутузовском проспекте в Москве. На теле пенсионерки зафиксировали многочисленные ножевые ранения.

Как передает 5-tv.ru, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что доцента ВГИК убили из-за денег или недвижимости.

По данным ТАСС, тело пенсионерки 19 июля обнаружила ее сиделка.

Ида Шур была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Она работала во ВГИКе с 1958 года.

Женщина написала несколько учебных пособий - "Лад и тональность", "Мелодия" и "Музыкальная культура Древней Руси". На сайте вуза она указана не как Ида, а как Ирина Шур.

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