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90-летнюю преподавательницу ВГИКа зарезали в квартире

12:41
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ее обнаружила сиделка

Доцента Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Иду Шур нашли мертвой в ее квартире на Кутузовском проспекте в Москве. На теле пенсионерки зафиксировали многочисленные ножевые ранения.  
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Как передает 5-tv.ru, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что доцента ВГИК убили из-за денег или недвижимости. 

По данным ТАСС, тело пенсионерки 19 июля обнаружила ее сиделка. 

Ида Шур была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Она работала во ВГИКе с 1958 года.

Женщина написала несколько учебных пособий - "Лад и тональность", "Мелодия" и "Музыкальная культура Древней Руси". На сайте вуза она указана не как Ида, а как Ирина Шур.

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