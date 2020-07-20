В России на ликвидацию несанкционированных свалок выделят 3,5 млрд рублей

В какие регионы направят средства?

Михаил Мишустин поручил держать на постоянном контроле работы по тушению лесных пожаров. Ситуацию в понедельник обсуждали на совещании с вице-премьерами в Москве, передает "ТВ Центр".

Кроме того, речь зашла о реализации федеральной программы "Чистая страна", которая является частью нацпроекта "Экология". Кабмин в течении трёх лет выделит более трёх с половиной миллиардов рублей на рекультивацию несанкционированных свалок и полигонов в регионах. В частности, средства будут направлены в бюджеты Татарстана, Республики Северная Осетия - Алания, в Нижегородскую, Тверскую, Тульскую и Липецкую области.

Помимо этого, обсуждались и меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Так, правительство выделит 10 миллиардов рублей на льготы для сельхозпроизводителей.

"Правительством подписано постановление, которое даёт аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в перечень, возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам, при условии, что половина их дохода получена от этих сезонных работ. Рассчитываем, что теперь больше сельхозпроизводителей будут пользоваться такой формой поддержки. В обновлённый документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций", - отметил Мишустин.

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