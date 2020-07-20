ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строительство станции "Электрозаводская" БКЛ метро завершат в этом году

14:51
  • понедельник
  • 20 июля 2020

На базе новой станции планируют создать крупный ТПУ

В столице идёт активное строительство Большой кольцевой линии московского метрополитена. Ход работ на станции "Электрозаводская" в понедельник оценил Сергей Собянин.

Платформа готова уже на 70 процентов. Сейчас ведётся проходка двух последних тоннелей. Как отметил мэр, строительство идёт согласно графику. В перспективе на базе новой станции планируют создать крупный транспортно-пересадочный узел. Он свяжет между собой Арбатско-Покровскую линию, БКЛ и Казанское направление МЖД. Завершить работы на участке БКЛ от "Лефортово" до "Электрозаводской" планируют к концу года, передает "ТВ Центр".

"Станция важная очень. Будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро, третьим диаметром МЦД - Казанское направление. И очень важная для местных жителей. Станцию, надеюсь, до конца года сдадим. И в следующем году обеспечим примыкание к Арбатско-Покровской линии одноимённой станции", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Строительные работы
Строительные работы
Строительные работы
Строительные работы
Строительные работы
Строительные работы
Строительные работы
Строительные работы
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Строительные работы
Строительные работы
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Строительные работы
Строительные работы
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.