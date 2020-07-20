Строительство станции "Электрозаводская" БКЛ метро завершат в этом году

На базе новой станции планируют создать крупный ТПУ

В столице идёт активное строительство Большой кольцевой линии московского метрополитена. Ход работ на станции "Электрозаводская" в понедельник оценил Сергей Собянин.

Платформа готова уже на 70 процентов. Сейчас ведётся проходка двух последних тоннелей. Как отметил мэр, строительство идёт согласно графику. В перспективе на базе новой станции планируют создать крупный транспортно-пересадочный узел. Он свяжет между собой Арбатско-Покровскую линию, БКЛ и Казанское направление МЖД. Завершить работы на участке БКЛ от "Лефортово" до "Электрозаводской" планируют к концу года, передает "ТВ Центр".

"Станция важная очень. Будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро, третьим диаметром МЦД - Казанское направление. И очень важная для местных жителей. Станцию, надеюсь, до конца года сдадим. И в следующем году обеспечим примыкание к Арбатско-Покровской линии одноимённой станции", - сказал Собянин.

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