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Трассу "Таврида" от Белогороска до Симферополя расширили до 4 полос

14:49
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ранее функционировало только две полосы

Сегодня в Крыму в рабочем режиме заработал новый участок федеральной трассы "Таврида". Он связывает Белогорск и Симферополь.

Движение открыто по четырем полосам. До этого функционировали только две. Сейчас пропускная способность трассы увеличится. Это позволит избежать пробок на въезде в столицу республики, через которую проходят большие туристические потоки на южный берег полуострова.

Ранее было запущено движение на участке из Керчи до Белогорска. На данный момент трасса практически готова. Полностью её открыть планируют уже в начале осени, передает "ТВ Центр".

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