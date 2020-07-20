В Подмосковье двухлетний мальчик сбежал от родителей

Подробности шокирующей истории

В понедельник в Дмитровском городском суде должны избрать меру пресечения мужчине, которого подозревают в избиении двухлетнего пасынка. Накануне заплаканный ребёнок самостоятельно пришёл к пункту охраны одного из посёлков. Увидев в каком состоянии находится мальчик, сотрудники сразу вызвали полицию. Где сейчас находится ребёнок и как его самочувствие?

Испуганный и заплаканный, он бродил по окрестностям поселка при совхозе "Останкино". На кадрах с камеры видеонаблюдения видно - мальчик одет в пижаму и прихрамывает. В таком состоянии его и обнаружила сотрудница охраны местного КПП. Оказалось, ребенку всего 2 с половиной года, его зовут Дима. Больше мальчик не смог ничего рассказать. Староста поселка обратился в полицию и вызвал скорую. Пока ждали, рассылали фотографии мальчика по соцсетям, вдруг кто-что знает.

"Через 3-4 часа пришел отчим мальчика, он позвонил матери. На вопрос – откуда ссадины у ребенка - он сказал, что мальчик упал с самоката. Ну, хотя, когда падают с самоката и руки ободраны, и колени, и локти… Но этого ничего не было. Только на лице ссадины и опухшие губы", - рассказал Алексей Житков.

Да и сам ребенок встречи с родителями был не рад, рассказывает староста поселка. Прибывшие на место медики осмотрели мальчика. Синяки и ссадины обнаружили по всему его телу, а еще сотрясение мозга, перелом челюсти. Стало понятно, что самокат ту ни причем. Мальчика госпитализировали, а против отчима возбудили дело по статье "Истязание". Кроме того, к уголовной ответственности намерены привлечь и мать ребёнка.

О родителях мальчика известно мало. Соседи их не знали, они не местные. Женщина, якобы, из Тулы, мужчина – из Саратова. В этот поселок переехали лишь несколько дней назад. Снимали здесь комнату в одном из частных домов.

В больнице он теперь любимчик медсестер. Активный мальчишка - любит играть и бегать. Но сейчас это выходит с трудом – нога все еще болит. Впрочем, состояние Димы стабильное, говорят медики. Но ближайшее время он будет находиться здесь – под наблюдением врачей.

Дальнейшая судьба Димы пока неизвестна. Все зависит от результатов следствия. Свою проверку начала и прокуратура. Кроме этого, идут поиски и других родственников ребенка, которые пока смогут присмотреть за мальчиком.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"