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В мэрии Москвы прокомментировали наезд автобуса на остановку

15:06
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Последняя информация об инциденте

Автобус врезался в остановку на юго-востоке города - в результате пострадали три человека, одна женщина скончалась на месте, передает "ТВ Центр".
Новое видео с места аварии с автобусом в Москве

Водитель автобуса - 46-летняя Вероника Анохина - поворачивала на Краснодонскую улицу к остановке. Не снижая скорости, переехала через бордюр, затем ещё несколько метров продолжила движение по тротуару, сбив не только металлические конструкции, но ещё людей, которые на тот момент ждали транспорт.

Троих пострадавших срочно госпитализировали, пожилую москвичку спасти не удалось. Расследование этого происшествия сейчас под контролем мэрии Москвы. Власти города окажут материальную помощь семье погибшей.

"Женщина-водитель перед выходом на маршрут прошла медицинскую проверку, все показания позволяли ей управлять транспортным средством. Будет проведена внутренняя проверка, правительство Москвы возьмет данную ситуацию под особый контроль. Родственникам, пострадавшим - всем будет оказана помощь", - сообщил вице-мэр Москвы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

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Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
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