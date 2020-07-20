Легендарный трамвай "Аннушка" изменил маршрут

Он стал длиннее

В Москве по Павелецкой площади вновь поехали трамваи. На днях у вокзала завершился реконструкция путей. Этот проект стал фактически новым поворотом в развитие транспортной системы столицы. Рельсы проложили по новым улицам и переулкам, связав район по-новому. В распоряжении горожан - новые остановки, удобные пересадки и вагоны последнего поколения. Легендарная "Аннушка" тоже приготовила сюрприз.

Громким звонком "Аннушка" зазывает пассажиров отправиться в путь по обновленному маршруту. Благодаря окончанию реконструкции трамвайных путей, которая началась в прошлом году, в воскресенье популярный у москвичей маршрут "А" стал длинней, передает "ТВ Центр".

"Мы получили кривую со стороны Чистых прудов в направлении станции метро "Пролетарская". Что позволило нам вместе с Департаментом организовать новый, можно сказать, маршрут "А", который от Павелецкого вокзала пошел в направлении станции метро "Пролетарская", - рассказал первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

Новые ветки свяжут Павелецкую площадь с центром города, югом и юго-западом столицы. Они продлят уже действующие маршруты, а также появятся совершенно новые. Благодаря переносу путей, ближе к зданию вокзала появился транспортно-пересадочный узел, удобный для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

В столице ежегодно появляется до 30 километров современных трамвайных путей. По столице сейчас ходят 350 трамваев нового поколения. Каждый год столица будет закупать еще 100 таких составов. Климат-контроль, бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки гаджетов – на этом маршруте таких составов уже две трети, поэтому поездки даже на длинные расстояния получили качественно новый уровень скорости и комфорта.

Новые низкопольные трамваи перемещаются значительно быстрей. Одновременно с этим в трамвае не так ощущается вибрация и гораздо меньше шума. По этим направлениям смогут проезжать до 90 тысяч пассажиров в сутки.

Совсем скоро на месте многолетнего долгостроя появится торговый центр, а саму Павелецкую площадь благоустроят. Таким образом, по подсчетам городских властей, проходимость здесь будет до 400 тысяч людей в сутки. Поэтому в востребованности новых маршрутов сомневаться не приходится.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"