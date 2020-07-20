В Подмосковье открылся памятник к 90-летию Олега Анофриева

Его голосом говорили любимые герои советских мультфильмов

В день девяностолетия Олега Анофриева в Подмосковье открыли памятник народному артисту. На церемонии, которая проходила в селе Аксиньино, Одинцовского района, где похоронен Анофриев, собрались его близкие, а также коллеги и друзья.

Он прославился не только как киноактёр, его голосом говорят любимые герои лучших советских мультфильмов. Виртуозный вокал сделал знаменитыми "Бременских музыкантов" и другие ленты для детей. А песня "Есть только миг" из кинофильма "Земля Санникова" стала культурным кодом для нескольких поколений советских и российских зрителей. Именно эта строчка увековечена на памятнике.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"