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В Подмосковье открылся памятник к 90-летию Олега Анофриева

15:15
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Его голосом говорили любимые герои советских мультфильмов

В день девяностолетия Олега Анофриева в Подмосковье открыли памятник народному артисту. На церемонии, которая проходила в селе Аксиньино, Одинцовского района, где похоронен Анофриев, собрались его близкие, а также коллеги и друзья.

Он прославился не только как киноактёр, его голосом говорят любимые герои лучших советских мультфильмов. Виртуозный вокал сделал знаменитыми "Бременских музыкантов" и другие ленты для детей. А песня "Есть только миг" из кинофильма "Земля Санникова" стала культурным кодом для нескольких поколений советских и российских зрителей. Именно эта строчка увековечена на памятнике. 
 

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Памятник народному артисту России Олегу Анофриеву
Памятник народному артисту России Олегу Анофриеву
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