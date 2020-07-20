Задержаны подозреваемые в убийстве сестры экс-директора "Ростсельмаша"

У одного из них нашли украденные часы

Полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области.

По данным life.ru, задержанные проживают в Азовском районе Ростовской области. Двое из них приходятся друг другу братьями. У одного из подозреваемых обнаружили наградные часы Юрия Пескова.

Задержанных проверяют на причастность к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии.

Напомним, 19 июля преступники ворвались в дом 83-летнего Юрия Пескова. Они связали экс-директора "Ростсельмаша" и его 80-летнюю сестру, били их и пытали, требуя отдать деньги. Сестра Пескова скончалась на месте преступления. По предварительным данным, она задохнулась из-за кляпа, вставленного в рот. Пескова госпитализировали с травмами. СМИ пишут, что пенсионер лишился памяти.

Юрий Песков руководил "Ростсельмашем" с 1978 года на протяжении 20 лет. Он год проработал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"