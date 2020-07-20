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Задержаны подозреваемые в убийстве сестры экс-директора "Ростсельмаша"

13:01
  • понедельник
  • 20 июля 2020

У одного из них нашли украденные часы

Полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области. 
Грабители напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" и убили его сестру

По данным life.ru, задержанные проживают в Азовском районе Ростовской области. Двое из них приходятся друг другу братьями. У одного из подозреваемых обнаружили наградные часы Юрия Пескова. 

Задержанных проверяют на причастность к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. 

Напомним, 19 июля преступники ворвались в дом 83-летнего Юрия Пескова. Они связали экс-директора "Ростсельмаша" и его 80-летнюю сестру, били их и пытали, требуя отдать деньги. Сестра Пескова скончалась на месте преступления. По предварительным данным, она задохнулась из-за кляпа, вставленного в рот. Пескова госпитализировали с травмами. СМИ пишут, что пенсионер лишился памяти.  

Юрий Песков руководил "Ростсельмашем" с 1978 года на протяжении 20 лет. Он год проработал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда. 

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