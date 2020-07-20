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Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов

13:42
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ему было 86 лет

Режиссер Александр Боголюбов, отец телеведущего Оскара Кучеры, скончался в Москве. 

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"На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", - говорится на сайте Союза кинематографистов России. 

Боголюбова госпитализировали в январе и июне. В конце июня у режиссера заподозрили пневмонию, но этот диагноз не подтвердился. По некоторым данным, у него обострились хронические заболевания. 

Александр Боголюбов снял фильмы "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", а также анимационные картины "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города" (фильмы 4 и 5), "Приключения Незнайки и его друзей" (серии "Воздушное путешествие" и "Возвращение"). 

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