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Харламов потерял бизнес после расставания с Асмус

14:05
  • понедельник
  • 20 июля 2020

У него возникли сложности с налоговиками

У резидента Comedy Club возникли проблемы не только на личном фронте. Налоговая служба решила закрыть "Креативное агентство "Бульдог", которым Гарик Харламов и два его партнера владели с 2017 года. 
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Как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на Mash, Харламов лишился одного из своих бизнес-проектов.  Фирма занималась рекламой. "Налоговики денег не получали, пошли на разведку по адресу регистрации компании - а на месте увидели, что фирма комика съехала", - пишут журналисты.

Гарик Харламов пока не прокомментировал эту информацию. Некоторое время назад юморист в одном шоу на YouTube заявил, что пандемия коронавируса никак не отразилась на его финансовом состоянии. Но то было до объявления о разводе с Кристиной Асмус. Теперь Харламову придется расстаться с частью своей недвижимости и выплачивать алименты. 

Напомним, Харламов и Асмус, которые женаты с 2013 года, объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания.

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