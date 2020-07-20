Ракова рассказала, как Москва помогала безработным во время пандемии

Почти 5 млрд рублей Москва выплатила безработным

За время пандемии коронавируса безработным жителям Москвы выплатили 4 миллиарда 768 миллионов рублей. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, Москва заняла первое место в рейтинге регионов по выплатам социальных обязательств безработным и недопущению просрочки установленных законом сроков выплат в 11 дней.

"Вся работа осуществлялась дистанционно. За период пандемии мы приняли около 500 тысяч звонков - организовали работу контакт-центра. Это помогло также снизить нагрузку на сайт, так как мы получали много звонков от немосквичей, которые традиционно работают в сервисной индустрии, а вот пособие по безработице они по закону о занятости могут получать только по месту жительства, оформить его также можно дистанционно", - сказала Ракова, отметив, что по итогам было зарегистрировано 200 тысяч безработных.

Уровень безработицы с начала пандемии вырос, констатировала Ракова. На 1 июля он составил 2,6% или 196 тысяч безработных. Пик пришелся на апрель и май.

"Сейчас мы отмечаем снижение количества обращений в службу занятости за статусом безработного - в июне они уменьшились в два раза. Сегодня к нам обращаются 1,2-1,5 тыс. человек в день. Мы прогнозируем дальнейшее снижение", - сказала Анастасия Ракова.

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