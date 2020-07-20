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На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде

14:56
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Там можно узнать об особенностях проведения торжеств

В преддверии Дня военно-морского флота, который встретят в это воскресенье по всей стране, на сайте Минобороны открылся новый мультимедийный раздел. Он посвящён предстоящему Главному военно-морскому параду.

Особенности проведения торжеств в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемы построения кораблей, детали воздушной и наземной частей - всё это можно узнать на интернет-портале военного ведомства. А также - как будут чествовать моряков - на базах ВМФ - в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Кроме того, создана тематическая страница, которая рассказывает об истории становления военно-морского флота и представлена обширная подборка уникальных фотографий.

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