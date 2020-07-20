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Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи

14:34
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Россия будет держать курс на развитие современного, боеспособного флота, отметил президент

Владимир Путин в понедельник принял участие в церемонии закладки новых десантных кораблей. Она прошла на судостроительном заводе в Керчи.

Два универсальных вертолётоносца получили имена советских военачальников Ивана Рогова и Митрофана Москаленко. Оба корабля будут оснащены новейшим вооружением. В своей речи президент подчеркнул неоценимую роль флота в обеспечении безопасности страны. И отметил важность присутствия российских кораблей в ключевых районах мира, передает "ТВ Центр".

"Военно-морской флот всегда надёжно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России. Твердо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире. В ключевых районах мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения, почти половина из них в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе. Россия обладает одной из самых протяженных беговых линий и выходом к трём океанам. Поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Путин.

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