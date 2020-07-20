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Путин поддержал перенос "Бессмертного полка" на следующий год

14:44
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Проводить такие акции любой ценой нельзя

Владимир Путин поддержал идею перенести шествие "Бессмертного полка" на следующий год. По его словам, подобные мероприятия нельзя проводить любой ценой.

Путин пообещал, что в 2021 году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

"Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов", - сказал Путин во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Организаторы ранее приняли решение не проводить акцию 26 июля, как было запланировано ранее, из-за эпидемиологической ситуации. Как подчеркнули в штабе, шествие с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках противоречит духу "Бессмертного полка", так как это "шествие плечом к плечу". В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василий Лановой предложил провести акцию 9 мая следующего года.

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