Путин назначил депутата Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края. Им стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. В понедельник президент вышел с ним на связь из Керчи и предложил возглавить регион.

По словам президента, Дегтярев - человек молодой, но уже достаточно опытный. Видео общения Путина с ним публикует ТВЦ.RU.

"Это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации всех Ваших навыков, способностей, талантов", - сказал Владимир Путин.

Дегтярев предложение президента принял и заявил, что уже готов вылететь в Хабаровский край.

Указ о назначении Дегтярева врио губернатора опубликован на сайте Кремля. Тем же указом президент отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Уже экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. Виновным себя он не признал.

Михаил Дегтярев родился в 1981 году в Самаре. С 2011 году являлся депутатом Госдумы.

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