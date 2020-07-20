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Мэр Норильска ушел в отставку

15:11
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ранее он обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу

Глава Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку. Такое решение он принял после совещания с губернатором по ситуации с коронавирусом в Норильске.

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"Я так понял, что мне было высказано недоверие, потому я принял такое решение для себя - написать заявление об отставке", - сказал Ахметчин (цитата по "Интерфаксу").

За последние сутки в Норильске выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом. За все время – 436 случаев.

Ранее Ахметчин жаловался губернатору Красноярского края Александру Уссу, что региональная статистика по COVID-19 занижена. В Роспотребнадзоре тогда ответили, что краевые власти считают только больных с симптомами.

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