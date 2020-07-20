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В "Шереметьево" запустили экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19

15:24
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Результат будет готов через 60 минут

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аэропорт "Шереметьево" запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус прилетающих и вылетающих пассажиров.

Услуга заработает в преддверии открытия международных полетов. Результат тестирования можно получить через 60 минут, пишет РБК.

С 20 июля тестирование проводится для всех категорий пассажиров в здравпункте терминала B (внутренние рейсы), а с 27 июля оно станет доступно и в терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиавласти во всю ведут переговоры с другими странами о возобновлении международных полетов.

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