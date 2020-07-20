Арест админа паблика "Омбудсмен полиции" отменили

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, который проходит по делу о распространении порнографии, в ближайшее время будет освобожден из-под стражи.

"Мера пресечения отменена в связи с изменением объема обвинения", - уточнил адвокат в разговоре с "Интерфаксом". Защитник Худякова не знает, в чем именно теперь обвиняется Худяков.

Худяков был арестован 25 мая по делу о распространении порнографии. Поводом стала жалоба женщины, которая попросила наказать "лиц ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии".

По делу также проходит создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов.

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