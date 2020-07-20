ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер боровшийся с раком телеведущий Александр Беляев

15:40
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ему был 71 год

Скончался известный российский телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Ему был 71 год.

О смерти Беляева в своем твиттере сообщил Андрей Малахов.

Информацию о смерти Александра Беляева подтвердили в телекомпании НТВ, где он долгое время работал. В сообщении на сайте канала говорится, что телеведущий скончался в реанимации.

В последние годы Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Рак у телеведущего обнаружили около восьми лет лет назад, однако публично он рассказал о своей болезни только в 2017 году.

В начале июля Беляев рассказал, что перенес тяжелейшую операцию. Он уточнил, что много лет борется с раком прямой кишки, а не легкого, как писали СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Беляев
Александр Беляев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.