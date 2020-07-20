Умер боровшийся с раком телеведущий Александр Беляев

Ему был 71 год

Скончался известный российский телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Ему был 71 год.

О смерти Беляева в своем твиттере сообщил Андрей Малахов.

Информацию о смерти Александра Беляева подтвердили в телекомпании НТВ, где он долгое время работал. В сообщении на сайте канала говорится, что телеведущий скончался в реанимации.

В последние годы Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Рак у телеведущего обнаружили около восьми лет лет назад, однако публично он рассказал о своей болезни только в 2017 году.

В начале июля Беляев рассказал, что перенес тяжелейшую операцию. Он уточнил, что много лет борется с раком прямой кишки, а не легкого, как писали СМИ.

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