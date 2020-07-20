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Эксперт оценил шансы заражения коронавирусом на пляже

16:19
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Шансы заболеть крайне малы, если соблюдены два условия

Шансы заразиться на пляже COVID-19 крайне малы при солнечной погоде. Об этом заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По его словам, ультрафиолет достаточно быстро разрушает вирусные частицы. "Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы", - сказал РИА Новости Оберемок.

Он предостерег россиян: не стоит вести себя беспечно, ведь в облачную погоду этот способ борьбы с коронавирусом не столь эффективен.

Ранее другой ученый - из Института диагностики и экологических исследований воды - Жоан Гримальт рассказал, что существует много микроорганизмов, которые не могут жить в соленой среде. "Соль деактивирует и COVID-19", - пояснил он (цитата по "Интерфаксу").

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