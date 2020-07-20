Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Актер может сесть на 12 лет

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Актеру грозит лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Дело будет рассматривать Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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