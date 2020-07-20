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Путин отсрочил долги для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

16:31
  • понедельник
  • 20 июля 2020

В понедельник президент подписал пакет важных документов

Президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой (на срок до года и не позднее чем до августа 2021 года) в пределах 15 миллионов рублей.

Также рассрочкой смогут воспользоваться пенсионеры, не имеющие иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ. 

Кроме этого, в понедельник президент подписал и другие важные документы:

- закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных;

- закон, корректирующий правила налогообложения безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг;

- закон, которым исключен особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести;

- закон, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме, а также при регистрации объектов интеллектуальной собственности прилагать к материалам трехмерные модели.

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