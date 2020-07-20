Умер создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

Накануне столица отмечала 40-летнюю годовщину Олимпиады-80

На 85-ом году жизни скончался художник и автор символа Олимпиады-80 Виктор Чижиков.

Именно является автором образа знаменитого Мишки, который прославился после летних Игр в Москве.

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги", - сообщили в странице департамента "Планета Детства", издательства "АСТ" в Facebook.

Причина смерти не сообщается. Известно, что последнюю неделю жизни художник провел в больнице, пишет РИА Новости.

Накануне страна отмечала 40-летнюю годовщину Олимпиады-80. Именного тогда медвежонок Мишка был отпущен в небо со стадиона "Лужники".

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