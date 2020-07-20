Путин объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Это связано с гибкостью системы здравоохранения

Важные новости сегодня приходят из Крыма. Полуостров с рабочей поездкой посетил Владимир Путин. В Керчи президент принял участие в церемонии массовой закладки перспективных боевых кораблей - уникального для отечественного ВМФ класса. Глава государства пообщался с работниками предприятия, в ходе беседы речь зашла в том числе и переносе шествия "Бессмертного полка".

Единый день закладки кораблей и подлодок дальней морской зоны – такого размаха в современном отечественном судостроении еще не было. Причем проект, над которым сегодня начинают работать в Керчи – это корабли абсолютно нового класса для России – вертолетоносцы.

"Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", - заявил Путин.

Военно-морской флот всегда надёжно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твёрдо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире.

Вертолетоносцы по сути - силы быстрого реагирования в удаленных районах мирового океана. Универсальные десантные корабли могут использоваться, например, в антитеррористических операциях - подобных сирийской.

Вертолетоносцы – новый вызов и для керченского завода "Залив". Из военных кораблей здесь делали только сторожевики и малые ракетные катера. Зато были масштабные проекты в гражданской сфере. Именно здесь построили самые крупнотоннажные танкеры Советского Союза и первый в мире атомный ледокол. Опыт есть, как есть и инфраструктура - сухой док, где можно возводить корабли длиной свыше 200 метров.

На видеосвязи с Керчью - Санкт Петербург. Здесь закладывают новые многоцелевые фрегаты с мощным ракетным вооружением – "Оникс", "Калибр" и гиперзвуковым комплексом "Циркон". В Северодвинске – на стапелях самые тихие атомные подводные лодки – "Ясень". Они встанут на защиту российской арктической зоны.

"Россия обладает одной из самых протяжённых береговых линий и выходом к трём океанам, поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота, строить корабли, оснащённые перспективными образцами оружия и техники. Отмечу, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%", - сказал глава государства.

Крупные оборонные заказы сегодня дают импульс всей судостроительной отрасли страны. За 10 лет госпрограммы позволили переоснастить производственную базу большинства предприятий. Тот же керченский завод "Залив" - градообразующее предприятие с довоенной историей при Украине было признано банкротом. Долгое время здесь занимались только ремонтом судов. Но после возвращения Крыма в состав России завод получил уже десять заказов. Перспективы президент обсудил с рабочими.

"Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки. Субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные", - заявил Путин.

Предпринимателям выдаются льготные кредиты, а еще выплаты за утилизацию устаревших судов. Темпы строительства из-за пандемии, конечно, упали, но уже в ближайшее время должны вернуться на прежний уровень. Коронавирусная статистика рабочих тоже заинтересовала. Количество заболевших у нас среднее по Европе, а вот смертность в разы меньше.

"В странах с хорошей развитой системой здравоохранения, богатых странах Европы, летальность – 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15 процентов – Бельгия, Великобритания, – 15 с лишним. У нас – 1,5 процента. Повторяю, можно как угодно относиться к статистике, можно доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, на порядок. С чем это связано? Во-первых, с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и со способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент", - отметил Путин.

Избежать второй волны пандемии помогает четкое следование предписаниям врачей и Роспотребнадзора. Это же касается постепенного снятий ограничений и проведения массовых мероприятий.

"Парад Победы и голосование почему не привели к вспышкам? Что касается Парада Победы, то воинские коллективы, вы наверняка слышали, находятся и так практически в изоляции, на казарменном положении, либо в положении близком к казарменному. Если человек заболевал, его сразу оперативно изымали, постоянно занимались тестированием и лечили. Военная медицина очень хорошо отработала, очень хорошо. Что касается голосования, тоже соблюдали все требования санитарных врачей. И современные, новые системы голосования, и средства индивидуальной защиты, социальная дистанция", - сказал Путин.

Все эти требования получится реализовать и при праздновании Дня ВМФ. А вот всероссийскую акцию "Бессмертный полк" пока придется отложить.

"В случае с шествием "Бессмертного полка" какая может быть социальная дистанция. Я уже говорил, что предлагал перенести это на День Военно-морского флота. Тоже большое событие, оно скоро будет. Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными, и я даже свой график выстроил так, чтобы побывать на параде в Петербурге и прилететь успеть на Красную площадь, пройти по ней вместе с людьми. Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво. Так, как мы можем это делать и как делали это всегда", - сообщил президент.

Снимать ограничения нужно постепенно и аккуратно. Возвращение предприятий к докоронавирусному режиму работы - уже большой шаг. Поэтому президент пожелал удачи работникам завода и достойной службы на благо России будущим экипажам новых кораблей.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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