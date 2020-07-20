Собянин рассказал о строительстве станции "Электрозаводская" БКЛ метро

Сейчас на станции ведутся отделочные работы

В Москве уже к концу года завершится строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. Сейчас ведётся проходка двух оставшихся тоннелей. На базе новой платформы появится крупный пересадочный узел. Об этом заявил Сергей Собянин при осмотре хода работ. По словам мэра, БКЛ - это важнейший проект, реализация которого позволит серьезно улучшить транспортную доступность для жителей мегаполиса.

Такой станции в столичном метро ещё не было, признаются строители. Одно только архитектурное решение новой платформы "Электрозаводская" Большой кольцевой линии заставит посетить подземку даже тех, кто не пользуется ей в принципе. Здесь будет не просто много света, а настоящий цветовой ансамбль.

Большие панорамные проёмы - главный элемент декора. Снизу они будут подсвечиваться лампами, создавая выразительную игру света и теней. Но на этом архитектурные изыски на этой станции не заканчиваются. Во всю стену платформы - а это больше 150 метров - перед пассажирами предстанет красочная панорама - динамично развивающиеся сцены сражений, символизирующие защитников древней Руси.

Ещё с 1935 года повелось так, что декор станций в столичном метро не повторяется. И каждая новая платформа краше другой. Идеей для "Электрозаводской" послужило предание, связанное с историей этого района. Во времена Дмитрия Донского здесь, на берегу Яузы, стояло село Рубцово, на землях которого ожесточённо бились защитники Москвы. Теперь эти подвиги народный художник России Александр Рукавишников отразил на стекле и скоро картину как мозаику по кускам соберут воедино. Монолит станции уже завершён, тоннели проложены. Остались лишь отделочные работы и проведение коммуникаций.

"Электрозаводская” — очень важная станция. На ее базе появится транспортно-пересадочный узел, который свяжет Арбатско-Покровскую линию метро, Казанское направление МЖД, где будет создан МЦД-3, и она очень важная для местных жителей. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году создадим переход на одноименную стацию Арбатско-Покровской линии", — отметил Сергей Собянин во время осмотра строительства станции.

Станция БКЛ "Электрозаводская" считается одним из трёх этапов Северо-Восточного участка Большого кольца, общая длина которого 14 километров. По словам строителей, несмотря на сложность участка, рядом течёт река, и в грунте много воды - с этой задачей удалось успешно справиться, и заизолировать платформу.

"Котлован, если вы на него посмотрите, это сваи БСС – буросекущие сваи. То есть одна свая проходит через другую. Они армированные. Получается, на более понятном языке, кастрюлька, которое дно этой кастрюльки, оно находится намного ниже уровня воды, и соответственно чуть держит воду, не даёт ей выхода", - пояснил заместитель генерального директора тоннельного отряда №6 компании "Метрострой" Андрей Чижевский.

Появление новой станции и Северо-Восточного участка БКЛ в целом облегчит жизнь жителям 12 районов Москвы. А это почти миллион человек. На радиальных ветках снизится плотность пассажиропотока, а пересадки станут быстрее и удобнее. С "Электрозаводской" можно будет перейти и на Казанское направление железной дороги, где вскоре появится Третий московский диаметр. Кроме того, разгрузятся от автомобилей прилегающие улицы, что повлечёт улучшение экологии. Запустить участок Большой кольцевой от "Нижегородской" до "Марьиной Рощи" планируется уже через два года.

Илья Данильцев, Михаил Фёдоров и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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