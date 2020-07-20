Президент подписал закон о присяге для росгвардейцев

До сегодняшнего дня такой традиции в ведомстве не существовало

Президент России Владимир Путин подписал закон о присяге для новых сотрудников Росгрвардии.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно тексту закона, приносить ее будут те бойцы, которые имеют специальные звания полиции. Присяга будет проходить в торжественной обстановке перед государственным флагом России.

На присяге росгвардейцы будут произносить следующие слова: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".

До сегодняшнего дня росгвардейцы не приносили присягу, этот ритуал не был заложен в профильный закон. В то время как для сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, Генпрокуратуры такая традиция предусмотрена законом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"