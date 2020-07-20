ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заключенным запретили передавать посылки тяжелее 20 килограммов

17:49
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ранее передачка могла достигать 50 килограммов

Президент России Владимир Путин подписал закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным.

Так, согласно новым правилам, посылка не может весить больше 20 килограммов, а бандероль – не больше пяти килограммов, говорится в тексте закона, размещенного на официальном портале правовой информации.

До указа президента вес нестандартной посылки с отметкой "негабаритная" составлял до 50 килограммов.

Кроме того, президент обязал ФСИН сообщать регионам об освобождении заключенных с опасными болезнями, которые опасны для окружающих. На основании этих сведений местные власти будут решать вопрос об оказании медицинской помощи.

Теперь правительству предстоит утвердить печень заболеваний, на которые будет распространяться новый закон. Последний раз список обновлялся в 2004 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.