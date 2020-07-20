Заключенным запретили передавать посылки тяжелее 20 килограммов

Ранее передачка могла достигать 50 килограммов

Президент России Владимир Путин подписал закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным.

Так, согласно новым правилам, посылка не может весить больше 20 килограммов, а бандероль – не больше пяти килограммов, говорится в тексте закона, размещенного на официальном портале правовой информации.

До указа президента вес нестандартной посылки с отметкой "негабаритная" составлял до 50 килограммов.

Кроме того, президент обязал ФСИН сообщать регионам об освобождении заключенных с опасными болезнями, которые опасны для окружающих. На основании этих сведений местные власти будут решать вопрос об оказании медицинской помощи.

Теперь правительству предстоит утвердить печень заболеваний, на которые будет распространяться новый закон. Последний раз список обновлялся в 2004 году.

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