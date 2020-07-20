Кадыров попал в "черный список" Госдепа

Теперь чеченскому лидеру нельзя в США

Государственный департамент США внес главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека.

По мнению внешнеполитического ведомства США, Кадыров несет ответственность за "многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Теперь Кадырову запрещен въезд в США. Эти санкции распространяются на жену и двух дочерей Кадырова, пишет РИА Новости.

В МИД России уже отреагировали на заявление Госдепа и отметили, что "будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем". Об этом написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в Facebook.

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