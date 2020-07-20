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Яна Рудковская станет мамой в четвертый раз

18:30
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Радостное событие произойдет очень скоро

В семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко ожидается пополнение.

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"Скоро", - отметила Рудковская в интервью. Никаких подробностей она не привела. Судя по свежим фото продюсера, она не выглядит беременной.

Как пишет портал "Дни.ру", пара могла воспользоваться услугами суррогатного материнства. Рудковская неоднократно пыталась забеременеть. Ради своей мечты она проходила длительные обследования, пила гормональные препараты и делала несколько ЭКО, отмечает издание.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают общего сына Александра. Также у продюсера есть двое сыновей от Виктора Батурина.

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