"Мы принимаем бой!" Кадыров показал пулеметы в ответ на санкции Помпео

"Чем дальше, тем интереснее"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение Госдепартамента США включить его в санкционный список.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал Кадыров в своем telegram-канале, сопроводив пост фотографией с оружием.

Ранее Государственный департамент США внес главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека.

По мнению госсекретаря Майка Помпео, Кадыров совершал на территории республики пытки и внесудебные казни. Теперь Кадырову запрещен въезд в США. Эти санкции распространяются на жену и двух дочерей Кадырова.

В МИД России уже отреагировали на заявление Госдепа и отметили, что "будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем".

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