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Депутат Мосгордумы назвал актуальными для столицы предложенные Госдумой санкции за нарушение тишины

18:52
  • понедельник
  • 20 июля 2020

В Москве есть острые вопросы, связанные с нарушением режима тишины

Депутат Мосгордумы Александр Семенников поддержал разработанный в Госдуме законопроект о штрафах для шумных соседей. Соблюдение тишины в ночное время - это вопрос, напрямую связанный со здоровьем людей, поэтому решить его как можно скорее особенно важно, подчеркнул Семенников в разговоре с АГН "Москва".

"Силами одной Мосгордумы здесь не обойтись: как известно, юридическая проблема состоит в том, что нарушения, входящие в региональный Кодекс об административных правонарушениях, не администрируются федеральной полицией, если нет специальных соглашений между МВД и регионом. Федеральный законопроект, который будет обсуждаться в Госдуме осенью, призван разрешить эти противоречия", - отметил Семенников.

Депутат напомнил, что федеральные законодатели предложили изменить алгоритм административной ответственности за нарушение закона о тишине. В частности, предлагается штрафовать за такие правонарушения собственников квартир, даже если шум в неурочное время допускали не они лично, а их квартиросъемщики. Кроме того, Госдума планирует увеличить суммы штрафов за нарушение режима тишины.

Согласно московскому закону "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве", издавать громкие звуки в квартирах запрещается с 23:00 по 07:00, а проводить ремонтные работы, нарушающие тишину, нельзя с 19:00 до 09:00.

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