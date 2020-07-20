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В СК раскрыли, как Фургал смог уйти от преследования в 2004 году

19:14
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Речь идет об убийстве бизнесмена Зори

Следственный комитет тщательно изучит все обстоятельства первоначального расследования дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Бывший глава края подозревался в убийствах предпринимателей 15 лет назад, но его отпустили за недостаточностью улик, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, следователями установлен факт, что Фургал, когда еще был депутатом, вмешивался в ход расследования убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году, а его фамилия в протоколе допроса была написана с ошибкой.

"Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель Николай Мистрюков и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции", - сказала Петренко.

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Губернатора обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. Кроме того, по этому же делу арестованы еще четыре фигуранта.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. На данный момент губернатор находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

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Сергей Фургал
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