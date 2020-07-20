Little Big побила рекорд "Евровидения"

Такого не было за всю историю конкурса

Клип на песню Uno российской группы Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю песенного конкурса "Евровидение".

С момента публикации он набрал более 134 миллионов просмотров. У прошлого рекордсмена - клипа Toy победительницы "Евровидения-2018", израильской певицы Нетты - на 1 миллионов просмотров меньше.

Little Big должны были представлять Россию на "Евровидении- 2020", но из-за коронавируса конкурс отменили. В 2021 году группа повезет новую песню.

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