Мужчина открыл стрельбу в квартире в Москве

Он принял полицейских за взломщиков

Мужчина перепутал полицию со взломщиками и открыл стрельбу в Москве. Подробности инцидента приводит ГУ МВД по столице.

Стрельба произошла в квартире на Рублевском шоссе. Мужчина и женщина оказались запертыми в доме, так как не смогли найти ключи от двери. Тогда женщина позвонила в полицию.

"Когда прибыл наряд полиции, владелец квартиры, подумав, что в квартиру пытаются проникнуть посторонние, произвел два выстрела в дверь", - сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина положил пистолет, как только понял, что за дверью полиция. Пострадавших нет, уточняет РИА Новости.

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