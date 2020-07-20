Депутат МГД Гусева: Арендодатели получат отсрочку на 15,4 млрд рублей

Общая сумма отсрочки - 15,4 миллиарда рублей

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева сообщила, что столичное правительство предоставляет право на отсрочку по имущественным платежам. Это затронет почти три тысячи владельцев торговых и офисных помещений. Общая сумма отсрочки - 15,4 миллиарда рублей.

Отсрочку распространяется на юрлица и индивидуальных предпринимателей, которые получают основной доход от сдачи недвижимости в аренду и облагаются налогом от кадастровой стоимости. Это владельцы помещений, которые закрывались во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

"Предприниматели смогут получить отсрочку на срок от трёх месяцев до одного года. Для этого им необходимо подать заявление в налоговые органы не менее чем за месяц до срока уплаты налога", - рассказала изданию "Аргументы и факты" Гусева.

В руководстве Москвы считают, что предприниматели, получив такую отсрочку, в свою очередь смогут предоставить аналогичные каникулы для своих арендаторов.

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