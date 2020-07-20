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Пираты похитили россиян у берегов Африки

21:13
  • понедельник
  • 20 июля 2020

МИД работает над их освобождением

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе.

ЧП произошло 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах. Пираты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа танкера Curacao Trader. Пираты пока не выдвигали требований, передает РИА Новости.

"19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). <…> Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению", - подчеркнули в МИД России.

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