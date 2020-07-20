Названы итоги и последствия многолетней операции США в Афганистане

Чему учит или не учит "афганский урок"

40 лет назад в СССР стартовали 22-е летние Олимпийские игры. Тогда, в июле 80-го года, в Москву не приехали делегации ведущих стран Запада в знак протеста против ввода советского контингента в Афганистан. При этом США неофициально начали финансировать моджахедов. А после, уже в 2000-х, сами вошли в Афганистан, чтобы бороться с теми же исламистами. Чему этот неоднократно повторяемый афганский урок учит, а точнее не учит?

Из-за ввода советских войск в Афганистан многие страны, включая США, сорок лет назад бойкотировали советскую Олимпиаду. Джимми Картер тогда ультимативно требовал от Леонида Брежнева: или вы прекращаете, или мы не приедем, что в итоге и случилось. Своих солдат из Афганистана Советский Союз выведет только в 89-м. Через два года не станет и его самого. А спустя ещё 10 лет на те же грабли, имея в виду афганскую операцию, наступят уже сами американцы. И успешной её тоже никак не назовешь.

"Провальная советская война в Афганистане во многом ускорила развал самого Советского Союза. Какую цену за свою войну, едва ли не столь же провальную, заплатим мы, ещё неизвестно. Но ничто не предвещает, что будущие поколения сочтут войну в Афганистане высшей точкой военной истории США. Доказательств того, что потери американских войск - более 2300 убитых и более 20 000 раненых - как-то укрепили положение Америки в мире, её безопасность и процветание, немного", - пишет издание The American Conservative.

Хотя изначально цели декларировались благие. Это борьба с международным терроризмом, который Вашингтон, кстати, сам же и взрастил в том же Афганистане. Ни для кого уже давно не секрет, что США активно снабжали оружием и финансировали многочисленные группировки моджахедов, благословляя их воевать против советских войск. Причем деньги шли, в том числе и через Усаму Бен Ладена, после терактов 11 сентября объявленного американцами террористом номер один.

"При этом он двадцать лет до 11 сентября, если верить официальной версии, был агентом ЦРУ и на деньги Америки воевал против советского ограниченного контингента в Афганистане", - сказал Александр Домрин, профессор НИУ "Высшая школа экономики".

Как только его вывели, Афганистан вновь стал Америке не интересен. И финансирование многочисленных группировок прекратилось. Однако сами они никуда не делись. Наладив массовое производство наркотиков, эти в прошлом борцы за свободу начали воевать уже между собой. Но в какой-то момент эта борьба активно стала мешать прокладке газопровода из Средней Азии в Пакистан, что было в интересах США. И, дабы стабилизировать ситуацию, они сделали ставку на талибов. Однако и этот американский проект не сработал. А в какой-то момент превратился в серьезную силу, которую за девять лет коалиционные войска во главе с США так и не смогли победить.

"Против американцев воюет где-то на пике 50-70 тысяч группировки "Талибан" (деятельность организации запрещена в России – прим. ред.). Она помощь ни от кого не получает. Ни одна страна ей не помогает. Они умудрились, по сути, нанести поражение американцам, вынудив их уходить оттуда. Я скажу, что американские войска и их союзники на пике были 150 тысяч человек, больше чем наш контингент - 120 тысяч человек", - заявил Семён Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

То есть все предпосылки победить талибов у США были. Однако этого не случилось и теперь американцы вынуждены выводить войска, оставляя Афганистан террористам, которым в свое время активно помогали и финансировали. Причем вот таких ошибок Вашингтон за последние два десятилетия наделал массу. Достаточно вспомнить Ирак, Ливию, Сирию, где американцы делали ставку не на тех, не понимая дальнейших последствий. И не учитывая мнения других стран, считая себя мировым гегемоном. Однако сейчас это уже в прошлом, что признается многими и в самих США.

"Был краткий период в девяностые и начале двухтысячных годов, когда США могли утверждать, что они являются державой - гегемоном всего мира. У Америки не было даже близко к ней стоявших конкурентов, страна была на пике влияния в мире. Но это состояние с самого начала было транзитным, преходящим. Оно было быстро утеряно благодаря ранам, которые США сами себе нанесли в Ираке, а также благодаря естественному росту других держав, которые стали бороться за право иметь собственное влияние. Хотя Америка остаётся самой могущественной страной мира, она больше не доминирует так, как она это делала 20 лет назад. И ей не удастся вернуть себе то, что утеряно", - пишет The American Conservative.

Впрочем, признать это крайне сложно. Особенно политикам. Отсюда и эти, ничем не подкрепленные, слова об исключительности и декларации о том, что Америка вновь будет великой. И чем ближе президентские выборы в США, тем таких речей будет больше. Причем, как из уст республиканцев, так и демократов, которые тему того же Афганистана, откуда Трамп собирается выводить войска, уже отрабатывают. Достаточно вспомнить недавний вброс о том, что якобы русские платили талибам за убийство американских солдат.

"Все, кто только мог это опровергнуть, это опровергли. Но это, как помните в том анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался. Вот кто об этом прочитал, кто об этом услышал, кто после этого будет слушать опровержения. И в массовом сознании, а третьего ноября выборы в США, в массовом сознании русские подлецы, гаденыши убивают наших американцев, как и в 16 году они не избрали нашу любимую Хиллари Клинтон, а избрали нелюбимого Дональда Трампа", - прокомментировал Домрин.

"Демократы, наверное, будут обвинять его в том, что он недостаточно правильное решение принял по поводу вывода войск. И будет, как они в этот раз сделали по поводу якобы нашей помощи финансовой "Талибан", привлекать ветеранов афганской войны, которые будут обвинять Трампа. Зачем он это сделал. Мы там воевали, за что кровь проливали?" – заявил Багдасаров.

А ведь за что они проливали кровь, действительно, непонятно. При этом чаще всего она была не американская. Да и делалось это все не в интересах народа США, а в интересах представителей военно-промышленного комплекса, зарабатывающих на этой крови миллиарды. К примеру, за последние тридцать лет Вашингтон развязал более двадцати различных войн и вооруженных конфликтов. А кто у находится у власти, республиканцы или демократы, никакой роли не играло. Как, впрочем, не играет и сейчас.

Александр Панюшкин, Владимир Хуртин, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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