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Канье Уэст предложил Jay-Z стать вице-президентом

21:34
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Он для него как брат

Американский рэпер Канье Уэст захотел сделать рэпера Jay-Z вице-президентом США.
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Об этом он заявил в интервью порталу TNZ. По словам Уэста, Jay-Z его "брат" и они "связаны на всю жизнь".

Ранее рэпер предлагал на эту должность священника из Вайоминга Мишель Тибдаль. Она согласилась занять другую должность, если Jay-Z примет предложение.

16 июля стало известно, что Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Музыкант уже заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США, необходимую для регистрации кандидатом для участия в выборах.

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