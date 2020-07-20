Тутберидзе показала дочь на ходунках и с загипсованной ногой

Фигуристка пропустит контрольные прокаты

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, сломала ногу и не сможет участвовать прокатах юниорской сборной России.

"Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Остались еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону", - подписала снимок Диана. Прикаких обстоятельствах фигуристка получила травму, не сообщается.

В свою очередь Этери Тутберидзе пожелала дочери скорейшего выздоровления и выложила фотографию Дианы в гипсе и на ходунках. "Выздоравливай, доча", - написала тренер.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Прокаты юниорской сборной России должны пройти в августе.

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