ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тутберидзе показала дочь на ходунках и с загипсованной ногой

22:20
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Фигуристка пропустит контрольные прокаты

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, сломала ногу и не сможет участвовать прокатах юниорской сборной России.
Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе

"Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Остались еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону", - подписала снимок Диана.  Прикаких обстоятельствах фигуристка получила травму, не сообщается.

В свою очередь Этери Тутберидзе пожелала дочери скорейшего выздоровления и выложила фотографию Дианы в гипсе и на ходунках. "Выздоравливай, доча", - написала тренер.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Прокаты юниорской сборной России должны пройти в августе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Диана Дэвис
Диана Дэвис
Диана Дэвис
Диана Дэвис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.