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Фургал и Сафронов рассказали о доброжелательном отношении в СИЗО

22:44
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Их проведала омбудсмен Москалькова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила СИЗО "Лефортово", где содержатся журналист Иван Сафронов и экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Омбудсмен проверила условия проживания подсудимых и оказание им медицинской помощи, пишет ТАСС. В свою очередь Фургал и Сафронов, со слов Москальковой, отметили, что "отношение в СИЗО доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь оказывается профессионально и в полном объеме".

Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. По информации ФСБ, он передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на 2 месяца. 13 июля ему предъявили обвинение в госизмене. Журналист свою вину не признал.

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Губернатора обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. Кроме того, по этому же делу арестованы еще четыре фигуранта. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. На данный момент губернатор находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

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