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Унесло машины и постройки: видео потопа в уральском городе

08:16
  • вторник
  • 21 июля 2020

В населенном пункте ввели режим ЧС

Режим ЧС из-за серьезного паводка введён в городе Нижние Серги Свердловской области. После мощных ливней из берегов вышли две реки, затопив около 200 домов и несколько административных зданий, передает "ТВ Центр".

В воде оказался и прокатный цех Новолипецкого металлургического комбината, он приостановил свою работу. Кадры бурлящего потока, который уносит машины и постройки, разместили в соцсетях очевидцы. Для жителей подготовлены пункты временного размещения, эвакуированы 7 человек.

Сейчас на месте работают более 250 сотрудников МЧС, задействованы 52 единицы техники - ведется очистка русла рек от мусора и другие работы по ликвидации последствий паводка.

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