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Пять детей из одной семьи погибли в страшном ДТП во Франции

08:40
  • вторник
  • 21 июля 2020

Названа предварительная причина аварии

Жертвами автомобильной катастрофы во Франции стали пятеро детей. Все они из одной семьи. Четверо взрослых находятся в критическом состоянии, пишет kp.ru.

Трагедия произошла на юго-востоке страны. Автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. В огне оказались 9 человек. На место прибыли более полусотни пожарных. Спасти детей не удалось, они не смогли выбраться из салона машины. Четвертых пострадавших с сильными ожогами вертолетами доставили в больницу.

По предварительной версии, у автомобиля отказали тормоза. Уже установлено, что в машине, рассчитанной на семь пассажиров, находились 9 человек. Они возвращались домой после каникул.

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