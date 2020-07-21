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Россиянам разрешат улететь за границу из шести городов

08:27
  • вторник
  • 21 июля 2020

Число аэропортов ограничено из-за пандемии

Глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство проект алгоритма восстановления международного авиасообщения. Для начала Нерадько предложил разрешить полеты за границу из шести крупных городов страны. Речь идет о Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. 
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Число аэропортов было ограничено с целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. 

Воздушные гавани отбирали по географическому принципу. "В каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт, чтобы жителям близлежащих городов не пришлось лететь за границу через Москву или, например, Екатеринбург", - пишут "Известия" со ссылкой на свой источник. 

По его словам, все столичные аэропорты будут обслуживать международные рейсы. 

Дату начала международных полетов пока не назвали, но не исключено, что это произойдет 1 августа. Улететь за границу можно будет только из шести вышеперечисленных "внутригосударственных хабов". Аэропорты в других городах, как ожидается, начнут принимать международные рейсы не ранее середины августа.  

14 июля Ассоциация туроператоров назвала восемь стран, которые готовы принимать туристов из России. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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