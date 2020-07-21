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Первая российская вакцина от коронавируса готова

08:44
  • вторник
  • 21 июля 2020

Об этом заявили в Минобороны

Первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, специалисты ведомства и ученые центра имени Гамалеи сделали окончательные оценки результатов.

"На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — сказал Цаликов в интервью "Аргументам и фактам".

Накануне стало известно, что все добровольцы, принимавшие участие в испытании вакцины от COVID-19 выписаны. Все они перенесли вакцинацию хорошо и у них выработался иммунитет к коронавирусу.

Видео: добровольцы рассказали о чувствах перед вакцинацией

По данным на утро 21 июля, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен в России у  свыше 777 тысячи человек. Вылечились 553602 заболевших. Скончались от коронавируса 12427 человек.

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