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В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета

08:34
  • вторник
  • 21 июля 2020

Ан-2 перестал выходить на связь 19 июля

В Бурятии возобновили поиски пропавшего два дня назад самолета Ан-2. Облёт территорий совершают Ми-8 и Ан-24, передает "ТВ Центр".

Накануне обследовали почти две тысячи квадратных километров. Но безрезультатно. Поисковую операцию осложняет рельеф местности. Ан-2 перестал выходить на связь в воскресенье, спустя 6 часов после взлёта. На борту находились 2 члена экипажа и 4 пассажира.

Самолет должен был совершить химическую обработку полей. По предварительным данным, полет не был согласован с наземными службами.

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