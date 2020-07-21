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Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики

09:57
  • вторник
  • 21 июля 2020

Переговоры были очень напряженными

Лидерам ЕС всё же удалось прийти к соглашению, как потратить 750 миллиардов евро из фонда восстановления экономики пострадавших от пандемии европейских стран, а также согласовать семилетний бюджет.

Саммит в Брюсселе растянулся практически на целых пять дней вместо двух. Тяжелейшие переговоры шли всю эту ночь и завершились утром. В итоге решили уменьшить объем субсидий до 390 миллиардов евро, тем самым увеличив сумму займов, которые, соответственно, составят 360 миллиардов. Все долги по этому фонду должны быть погашены до 2059 года.

Что касается семилетнего бюджета ЕС, то на него заложено чуть более триллиона евро. Как отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель, это хороший результат и сигнал за пределы Европы, пишут argumenti.ru. Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь подчеркнул, что сделка заключена в результате трудных обсуждений в такие непростые для стран ЕС времена. Тем самым лидеры, по его словам, выразили коллективную ответственность и солидарность.

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