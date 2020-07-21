На итальянском острове произошло извержение вулкана (видео)

Есть ли опасность для жителей?

Дождь из раскалённой лавы обрушился на итальянский остров Стромболи - неподалёку от Сицилии. Сильное извержение вулкана, расположенного в Тирренском море, произошло ранним утром, сообщает "ТВ Центр".

Сначала жители услышали мощный взрыв. Вскоре над кратером поднялся столб чёрного дыма, а затем полетели искры. Потоки лавы уже почти достигли моря. Пробуждение вулкана почувствовали и жители соседних островов.

Указаний об эвакуации пока не поступало. Этот вулкан постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Последнее крупное извержение произошло 11 лет назад.

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